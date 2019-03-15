Более 90 млрд рублей направят в Коми на подготовку к 100-летию республики

СЫКТЫВКАР, 15 марта. /ТАСС/. Более 90 млрд рублей, в том числе более 75 млрд рублей из внебюджетных источников, будет потрачено на развитие социальной инфраструктуры Республики Коми в рамках подготовки к празднованию 100-летия региона, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом сообщил в пятницу министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей Емельянов.

"В ходе подготовки к организации и проведению 100-летия Республики Коми с 2017 по 2021 год из всех источников планируется направить более 90 млрд рублей. Из федерального бюджета предусматривается 5,7 млрд рублей, в том числе и по линии национальных проектов, из регионального бюджета - 8,7 млрд, из местных бюджетов - почти 1 млрд, из внебюджетных источников - более 75 млрд рублей", - сказал Емельянов на заседании оргкомитета по подготовке к юбилею.

Помимо этого, отметил министр, финансирование федерального плана мероприятий, запланированных на 2019-2021 годы, составляет 340 млн рублей: из федерального бюджета будет выделено 176 млн рублей, из регионального - более 143 млн рублей, из внебюджетных источников - 19,5 млн рублей. Значительная часть этих средств предусмотрена на реконструкцию объектов культурного наследия: здания бывшей церкви в поселке Кажым Койгородского района, дома профсоюзов в Сыктывкаре, где сейчас расположен Национальный музыкально-драматический театр, Национальной библиотеки и отдела истории Национального музея.

В 2018 году в рамках подготовки к празднованию юбилея региона были проведены капитальные ремонты домов культуры, они были оснащены техникой, транспортом и музыкальными инструментами. Было открыто восемь современных кинозалов. Возводились здания в рамках социального партнерства с крупнейшими компаниями - "Лукойл", "Русал", "Монди СЛПК".

Запланированы крупные инфраструктурные проекты в сфере культуры и туризма, здравоохранения, образования, спорта, сельского хозяйства, социальной защиты, по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, в сфере охраны окружающей среды, добавил министр.