МИД РФ призвал ЕС действовать по "Северному потоку - 2", исходя из собственных интересов

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Евросоюз должен принимать решения по "Северному потоку - 2", исходя из собственных интересов, а не обслуживая чужую внешнюю политику. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на экспертном форуме "Соединяя Евразию - от Атлантики до Тихого океана" в Брюсселе.

"Мы бы хотели, чтобы Евросоюз действовал, исходя от собственных интересов, а не служил инструментом иностранной внешней политики", - подчеркнул он. Панкин также отметил, что вся политика санкций - это "часть политики нечестной и нерыночной конкуренции, которая заставляет и Россию, и государства Запада принимать невыгодные им экономические решения".

"Возможен такой сценарий. Сейчас идет сильное сопротивление "Северному потоку - 2". Допустим, он не построен. Затем некая страна предложит Украине некую сумму "отступных", сопоставимую с ее доходами от газового транзита, чтобы она прекратила использовать свою газотранспортную систему и закрыла доступ на европейский рынок для российского газа с тем, чтобы американский газ мог прийти сюда", - добавил он.

Как он пояснил, отвечая на вопрос ТАСС, такой сценарий носит чисто гипотетический и даже фантастический характер. "Однако не надо забывать, что США рассматривают европейский [газовый] рынок как свой будущий, перспективный, предназначенный для собственного сжиженного газа. Чтобы прорваться на этот рынок, они могут разыграть самые чудовищные комбинации, которые только могут прийти в голову", - заявил российский дипломат.

В настоящее время институты ЕС завершают процедуру принятия модифицированной Газовой директивы ЕС, которая, в частности, потребует зарезервировать 50% мощности газопровода "Северный поток - 2" под газ от альтернативных экспортеров (которых в России нет) и передать весь трубопровод под управление независимой от "Газпрома" компании - оператора. Параллельно США изучают возможность введения санкций против российских и европейских компаний - участниц проекта "Северный поток - 2".