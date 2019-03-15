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Цифровая трансформация 2030

"Россети" будут строить цифровые подстанции по стандартам МЭК

Цифровая подстанция должна соответствовать стандарту, отметил глава компании Павел Ливинский

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/ Компания "Россети" планируют строить цифровые подстанции по программе цифровизации электросетевого комплекса в соответствии со стандартами Международной электротехнической комиссии (МЭК). Об этом сообщил ТАСС глава компании Павел Ливинский.

"Цифровая подстанция должна соответствовать стандарту. Он разработан и соответствует стандартам МЭК. Сейчас документ направлен в Минэнерго на согласование. В ближайшее время он должен быть принят", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Россети" намерены полностью перейти на проектирование цифровых подстанций со II квартала 2019 года в рамках реализации концепции цифровизации электросетей.

Международная электротехническая комиссия - некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. МЭК составлена из представителей национальных служб стандартов более 80 стран.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".

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РоссияЦифровая трансформация 2030
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