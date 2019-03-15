Минкавказ предлагает построить дополнительный порт в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа предлагает построить дополнительный порт в городе Махачкала для обеспечения перевозки грузов, доставляемых в том числе и по железной дороге, сообщил в пятницу глава министерства Сергей Чеботарев на совещании по вопросам социально-экономического развития республики.

"Порт в Махачкале <...> в городе находится, и поэтому можно делать дополнительный порт. <...> Обосновали [свою позицию], в правительстве ее одобрили. Нужно делать дополнительный порт, который будет специализироваться, в том числе и на железнодорожных грузах", - сказал Чеботарев.

Он отметил, что это позволит "соединить Каспий с Черным морем через железную дорогу и через автомобильные трассы". "Автомобильные дороги заложены в советское время, и мы конечно сейчас их модернизируем и по этому самому короткому пути, посредством модернизации, будем содействовать развитию экономики", - отметил он. По его словам, вопрос имеет большое политическое и геополитическое значение.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.