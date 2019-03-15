Гипсовый завод в Дагестане планирует увеличить объемы производства в 15 раз

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Завод по производству гипса и гипсосодержащих материалов в промышленной зоне села Кафыр-Кумух в Дагестане планирует увеличить объемы производства в 15 раз. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на совещании по вопросам социально-экономического развития республики.

"На предприятии "Матис" сегодня (объем производства - прим. ТАСС) - 10 тыс. тонн в год, перспективы увеличения объемов продукции - в 15 раз - в ближайшее время за счет модернизации, расширения производства и, конечно, мы тоже помогаем", - сказал Чеботарев

По его словам, в дальнейшем такие проекты будут поддерживаться министерством, так как они "содействуют развитию экономики Дагестана, в целом всего Северного Кавказа".

Как сообщалось, завод по производству гипса и гипсосодержащих материалов наладил выпуск 50 т гипса в сутки. Он строится в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 года. Проектом планируется не только создание завода, но и разработка карьера по добыче гипсового сырья в Ботлихском районе республики.

Объем выпуска гипса на заводе планируется увеличить до 1,2 тыс. тонн в сутки, что позволит обеспечить гипсосодержащей продукцией строительную отрасль Дагестана, а также других регионов СКФО.