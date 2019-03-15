ЛИПЕЦК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены расширять сотрудничество с итальянскими инвесторами, готовыми создавать свои предприятия на территории региона. Об этом сообщил в пятницу временный исполняющий обязанности главы администрации области Игорь Артамонов в рамках встречи с чрезвычайным и полномочным послом Италии в РФ Паскуале Терраччано.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве и в том, чтобы на липецкой земле появлялись новые итальянские предприятия", - сказал Артамонов. По его словам, речь идет, прежде всего, о действующих в регионе экономических зонах с льготным налоговым режимом, коммуникациями и опытным персоналом. Врио главы администрации напомнил, что в настоящее время внешнеторговый оборот Липецкой области с Италией составляет $109,6 млн.

"Есть большое желание администрации приумножить добрые отношения, которые сложились с итальянской стороной", - отметил он. Кроме того, как напомнил Артамонов, Липецкая область имеет побратимские связи с регионами и городами Италии, развивает торговые, инвестиционные и гуманитарные связи. В области также действует почетное консульство Италии.

Посол Италии подтвердил высокую оценку уровня двусторонних деловых связей с регионом. "Липецкая область стала одним из первых регионов, которые мы посетили в 2019 году, и это не случайно: администрация работает эффективно и способна отвечать на все потребности иностранных компаний, которые хотят прийти на этот рынок", - сказал он.

Терраччано подчеркнул, что в состав делегации, приехавшей в Липецкую область, вошли представители 24 компаний, представляющих самые разные отрасли итальянской промышленности и индустрии услуг. "Мы ведем активную работу по привлечению бизнеса в ваш регион, потому что знаем, что здесь можно работать эффективно", - сказал посол.

По данным пресс-службы областной администрации, в программе официального визита делегации запланировано посещение итальянских предприятий, разместивших свои производства в Липецкой области - заводов Fondital, Sest Luve, Fenzi Group, Indesit International.