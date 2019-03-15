Правительство РФ считает конкурентную модель внедрения сети 5G приоритетной

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство РФ считает конкурентную модель по созданию и внедрению сети пятого поколения в России приоритетным вариантом. Об этом вице-премьер Максим Акимов сообщил журналистам.

В 2019 году наконец появятся 5G-смартфоны. Стоит ли доплачивать за связь нового поколения?

Ранее Минкомсвязь представила ряду министерств концепцию развития сети 5G, предполагающая создание частного единого инфраструктурного оператора из-за нехватки частотного спектра в России. В министерстве считают эту модель в условиях дефицита свободных частот единственно возможной. Минкомсвязь готова пересмотреть концепцию в пользу более конкурентного распределения, если на самом высоком уровне будет создан национальный комитет по 5G (предложение по его созданию вице-премьер Максим Акимов высказал в январе), и будет принято решение расчистить частоты под 5G так, чтобы хватило каждому оператору.

"Позиция довольно простая. Это [создание единого инфраструктурного оператора] не является приоритетным вариантом. Предпочтение отдается конкурентной модели, мы бы хотели развивать этот рынок в том же ключе, в котором развивались другие поколения мобильной связи, когда присутствовали все операторы, которые пожелали", - сказал он.

При этом вице-премьер добавил, что финальное утверждение по выбору развития сети будет определено, когда разрешится вопрос расчистки частот и коммерциализации технологий для работы с 5G.

Согласно паспорту нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", концепция создания и развития сетей 5G должна быть утверждена до 31 марта 2019 года в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура".

О развитии 5G

В ноябре 2018 года "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о планах совместного развития сетей 5G в России, а в январе 2019 года - о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. Его поддержали руководители "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2.

Технология связи пятого поколения характеризуется более высокой скоростью по сравнению с 4G и меньшей задержкой при передаче сигнала. Кроме того, к сети с технологией 5G может подключаться большее число устройств, чем к LTE-сети. Новые технологии будут особенно востребованы в таких сферах, как "интернет вещей", беспилотный транспорт и в цифровизации промышленности. Эксперты также ждут серьезных изменений в индустрии развлечений - с развитием 5G видео высокой четкости, а также VR- и AR-трансляции можно будет смотреть в режиме реального времени.

Крупнейшие производители смартфонов запланировали выпуск гаджетов с поддержкой 5G уже в 2019 году. Согласно отчету Ericsson Mobility Report, свыше 40% мирового населения к концу 2024 года будут жить в зоне действия сетей 5G, и в этих сетях будет обрабатываться четверть мобильного трафика. По данным отчета, лидерами в области 5G в ближайшие годы будут Северная Америка и Северо-Восточная Азия.