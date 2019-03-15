Гидрометаллургический завод в Лермонтове осуществит поставку удобрений в Азербайджан

ПЯТИГОРСК, 15 марта. /ТАСС/. Градообразующий Гидрометаллургический завод (ГМЗ) в городе Лермонтов (Ставропольский край) осуществит поставку водорастворимых удобрений в Азербайджан, сообщила в пятницу пресс-служба завода.

"Это первая крупная поставка в Азербайджанскую Республику. Производство и логистика в Каспийско-Черноморском регионе в Баку", - рассказали ТАСС в пресс-службе. Договоренность о поставках была достигнута в рамках конференции в Баку 14-15 марта 2019. Объемы поставок не уточняются.

В пресс-службе уточнили, что это будет первая крупная поставка продукции ГМЗ после возобновления работы предприятия в 2018 году. Ранее большие партии удобрений, производимых на заводе, поставлялись в ряд государств Европы, Азии и Северной Америки.

Гидрометаллургический завод - входит в группу предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур в городе Лермонтов. Деятельность входящих в группу заводов была остановлена в конце 2017 года до прихода нового инвестора в 2018 году. Общая сумма задолженности группы на сегодняшний день составляет свыше 5 млрд рублей.

В соответствии с планом нового инвестора в ноябре 2018 года на ГМЗ было запущено производство. Производственная мощность составляет три маршрута (12,9 тыс. т апатита) по входящему сырью в месяц. В декабре 2018 года на ГМЗ введена процедура наблюдения, что позволило разморозить счета компаний и структурировать список кредиторов. Объем совокупных инвестиций в предприятия Группы составляет порядка 3 млрд рублей.