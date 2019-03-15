Калининградская область рассчитывает на открытие в регионе завода французской компании

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают, что французский производитель посуды Arc International вернется к проекту строительства завода в регионе. Об этом сообщил журналистам в пятницу в рамках финала конкурса "Лидеры России" в Сочи губернатор области Антон Алиханов.

Arc International планировала начать выпуск столовой посуды под брендами Luminarc, Arcoroc и Acropal на площадке индустриального парка в Черняховске под Калининградом в 2018 году. В 2017 году с компанией было подписано инвестиционное соглашение. В октябре 2016 года РФПИ одобрил первый транш инвестиций Arc International на €50 млн. Также сообщалось, что РФПИ и французская компания CDC International Capital (подразделение государственной финансовой группы Caisse des Depots) в рамках совместного проекта вложат около €80 млн в строительство современного высокотехнологичного посудного завода компании Arc в области, однако строительство пока не начато.

"Они продолжают рассматривать Калининград [для развертывания производства], но, я так понимаю, что у них были политические моменты, относительно того, что профсоюзы французские, собственно говоря, их не очень бы сильно одобрительно с ними общались после того, как они закрыли бы там производство или сократили производство во Франции", - пояснил ситуацию Алиханов.

Регион надеется, что у компании "еще хватит сил сейчас, в текущей финансовой ситуации, для того чтобы такое решение [об открытии производства в Калининграде] принять", сказал калининградский губернатор, отметив, что РФПИ подтверждает готовность профинансировать стройку. Посуда Arc, которая производилась бы в области и поставлялась на европейский рынок, могла быть втрое дешевле, но у компании сейчас, по его словам, есть ограничивающие факторы.

Приток инвестиций

В целом область успешно решает задачи по привлечению инвестиций.

"Обновленная зона [особая экономическая зона], которая заработала с 1 января 2018 года, показала хороший результат: у нас более 70 новых резидентов - это почти 6 тыс. новых рабочих мест, это почти 15 млрд рублей заявленных инвестиций", - сказал Алиханов, отметив, что количество новых резидентов калининградской в 2018 году в три раза превысило лучшие показатели прошлых лет и регион рассчитывает на дальнейший прирост частных инвестиций.

Губернатор отметил, что серьезный рост инвестиций в регион в предыдущие годы был связан с масштабными вложениями в несколько сотен миллиардов рублей, в частности в его энергетическую безопасность. Но регионе рассчитывает на рост частных инвестиций, в том числе за счет новых возможностей региона, в частности специального административного района на острове Октябрьский в Калининграде.

При этом Алиханов отметил, что область внимательно относится к инвесторам. В частности, по его словам, область отказалась от соглашения с австрийской компанией Kronospan, планировавшей строительство завода по производству ДСП. "Мы Kronospan не рассматривали, потому что у Kronospan были планы, которые мы не готовы были им помочь реализовывать, потому что по их проектам получалось, что мы бы остались без леса просто. Нам не очень это надо, не настолько мы находимся в поисках инвестора, чтобы вырубить у себя весь лес", - пояснил он.