Объем заготовки древесины в России в 2018 году составил 236 млн куб м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Порядка 236 млн куб м древесины заготовили в РФ в 2018 году, сообщил в пятницу руководитель Рослесхоза Иван Валентик на совещании Федерального агентства лесного хозяйства в Екатеринбурге.

"РФ в 2018 году заготовила 236 млн куб. м древесины. Это значительно больше, чем в прошлом году, и динамика каждый год положительная. При этом, если мы говорим об экспорте круглого леса, он стабилизировался на уровне 19-20 млн куб. м <...> Основной объем древесины - примерно 220 млн куб. м - перерабатывается внутри РФ", - сказал он.

Глава Рослесхоза отметил, что необходимо увеличивать производственные мощности в РФ. "Сегодня <...> мы на существующих заводах можем переработать только тот объем древесины, который мы перерабатываем. Поэтому нужны меры для стимулирования именно глубокой переработки на территории страны [для] повышения привлекательности лесного сектора", - пояснил Валентик.

Как сообщалось ранее, с 2013 года объем заготовки древесины увеличился на 10% и по итогам 2017 года составил 212,4 млн куб. м. Рослесхоз отмечал, что рост обусловлен развитием глубокой переработки сырья внутри страны.