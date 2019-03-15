Объем операций по картам россиян в 2018 году вырос на 23%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Общий объем операций по картам россиян в 2018 году достиг 75 трлн рублей, что на 23% больше, чем в 2017 году. При этом число операций по картам увеличилось на 35% - до 32,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Общий объем безналичных операций - более 48 трлн рублей - почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт (26,6 трлн рублей), отмечается в материалах ЦБ.

За прошлый год переводов с карты на карту было совершено на 27,4 трлн рублей, а товаров и услуг оплачено на 21 трлн рублей.

Основная доля безналичных операций по картам - 76% - приходится на оплату товаров и услуг. Вторым по популярности направлением использования банковских карт по итогам прошлого года стали переводы с карты на карту.

Помимо этого, в прошлом году число активных карт, с помощью которых была сделана хотя бы одна операция, увеличилось на 22 млн и составило 180 млн карт. Таким образом, доля активных карт в общем объеме эмиссии составила 66%. При этом эмиссия карт физических лиц составила 269,6 млн штук, увеличившись за год на 0,1%.