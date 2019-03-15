Российский бренд Aurus вызвал большой интерес на Женевском автосалоне

ЖЕНЕВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российский бренд Aurus вызвал большой интерес у посетителей и экспертов на проходящем в Женеве с 5 по 17 марта 89-м международном автосалоне. На стенде представлены седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700.

Как сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор ООО "Аурус" Франц Герхард Хильгерт, здесь уже побывали тысячи людей, но окончательные итоги посещаемости можно будет подвести только по завершении мероприятия. Обычно на ежегодных Женевских автосалонах бывает более 600 тыс. посетителей.

Генеральный директор утвердительно ответил на вопрос корреспондента ТАСС о том, проявили ли на автосалоне интерес к российскому бренду потенциальные покупатели. "Есть три группы возможных клиентов, - пояснил Хильберт. - Первые говорят, что им нравится бренд и автомобиль. Они хотят его купить и оставляют визитки. Вторые хвалят автомобили, говорят, что это их выбор, сообщая, что выйдут на связь позже, поскольку требуется время на размышление, а третья группа - это те, кто просто говорит, что им понравился бренд и автомобиль", - сказал собеседник.

Бренд впервые за многие годы представлен на астосалоне, напомнил Хильберт. Генеральный директор отметил, что сам факт презентации бренда из РФ вызывает у многих в Женеве удивление: "Когда я и мои коллеги разговариваем с посетителями, то порой первые пять минут уходят на то, чтобы убедить их в том, что мы действительно из России. В ответ мы слышим: "Да ну!". Я показываю им тогда фотографии [автомобиля Aurus] из Москвы, и говорю: "Вот, посмотрите, это ведь российская столица, а не какой-то другой город".

Хильберт отметил большой интерес экспертов и прессы к премьерной европейской презентации бренда Aurus. В ней участвовали около 150 журналистов и экспертов. Аншлаг был на стенде и 7 марта, когда его посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он продемонстрировал седан и лимузин бренда министру иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассису и организаторам Geneva International Motor Show.

Отвечая на вопросы российских журналистов о том, как западные партнеры отреагировали на Aurus, Мантуров сказал: "С большим интересом". Их реакцию он охарактеризовал следующим образом: "Начиная от удивления и заканчивая восторгом и уважением". Министр напомнил о состоявшейся в ОАЭ в феврале первой международной презентации Aurus, подчеркнув, что "два основных рынка - Европа и Ближний Восток - это основной акцент на ближайшую перспективу". Как предполагается, в дальнейшем российский бренд продемонстрируют в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Возможности автомобилей Aurus

На стенде Aurus площадью 650 кв. метров демонстрируется также шасси автомобиля, что дает возможность посетителям познакомиться с примененными разработчиками технологиями. Это, в частности, гибридная система, двигатель V8 мощностью почти 600 лошадиных сил, система полного привода, разработанная для российских климатических условий.

"Презентация в Женеве - большое событие для нас. Своего рода промежуточный пятилетний итог работы всей нашей команды, - заявил ТАСС главный конструктор "НАМИ" Вадим Переверзев. - В автомобиле применены все самые современные технические решения, обеспечивающие высокие потребительские свойства, а в данном сегменте это высочайший комфорт, безопасность, тягово-динамические показатели". "Изначально, на заре проекта, мы поставили себе задачу создать машину, максимально приспособленную к особенностям российских дорожно-климатических условий, и каждый автомобиль Aurus может эксплуатироваться при температурах от минус 40 до плюс 50. То есть его системы спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать полную работоспособность при экстремальных температурах", - подчеркнул главный конструктор.

Всего на автосалоне, который проходит в выставочном центре Palexpo, представлено более 900 автомобилей, в том числе более 150 европейских и мировых премьер.