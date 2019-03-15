Астраханская область намерена к 2024 году снизить госдолг до 50% от доходов бюджета

АСТРАХАНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают к 2024 году снизить до 50% от собственных доходов бюджета объем внутреннего государственного долга региона, который сейчас составляет около 20 млрд рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщил и.о. министра финансов региона Виталий Шведов.

"На сегодняшний день государственный внутренний долг Астраханской области составляет около 20 млрд рублей, или около 63% от собственных доходов бюджета. Идеал - это 50% от собственных доходов бюджета. Мы планируем достигнуть этого уровня к 2024 году", - сказал Шведов.

Он напомнил, что по итогам 2016 года долг региона составлял более 30 млрд рублей, что было вызвано финансовым кризисом, в результате которого область была вынуждена привлекать кредиты, в том числе для выполнения социальных обязательств. Сейчас, по словам министра, ситуация стабилизировалась. По итогу прошлого года государственный внутренний долг области составил 22 млрд рублей. При этом за первые месяцы этого года долговую нагрузку удалось снизить еще на 2 млрд.

"За два месяца долг удалось сократить за счет дополнительных собственных доходов на 1 млрд рублей. Также, благодаря переговорам Сергея Морозова (врио губернатора региона) с федеральным центром, из федерального бюджета в последнюю неделю был выделен еще 1 млрд рублей дотаций", - добавил Шведов.

Он уточнил, что основная сумма долга региона - это бюджетные кредиты (14 млрд рублей), 6 млрд рублей - коммерческие кредиты.

В декабре прошлого года депутаты думы Астраханской области приняли бюджет региона на 2019 год, согласно которому доходы области составят 42,959 млрд рублей, расходы - порядка 44,3 млрд, прогнозируемый дефицит - 1,371 млрд (или 3,2% от расходов).