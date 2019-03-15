Алиханов: раздельный сбор мусора в Калининграде до пяти раз сократит затраты на его вывоз

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Раздельный сбор мусора позволит предприятиям и учреждениям культуры в Калининградской области снизить затраты на его вывоз в три-пять раз. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов на финале конкурса "Лидеры России" в Сочи.

С переходом с января на новую схему обращения с мусором бизнес и учреждения культуры Калининградской области отметили многократный рост тарифов. В частности, Музей Мирового океана указал на их увеличение с 250 тыс. до 7,1 млн рублей в год. Торговая сеть SPAR, представленная в регионе, сообщила о шестикратном росте стоимости услуги.

"Мы встретились с бизнесом, провели несколько совещаний с бизнесом, нашли с ними решения раздельного сбора, они уже их реализуют. Это достаточно не затратные вещи, и они помогают в разы - в три, в четыре, в пять раз - снизить затраты [на вывоз мусора]", - сказал Алиханов.

Губернатор подчеркнул, что Музей Мирового океана может кратно сократить свои затраты на вывоз мусора до 350 тыс. рублей в год. "Если говорить про Музей Мирового океана, то по старым нормативам они должны были платить ежегодно порядка 7 млн рублей, сейчас после перерасчета с учетом раздельного сбора, который они организуют у себя на территории своим приказом <...> по-моему, 350 тыс. рублей это будет стоить им в год", - сказал губернатор.

Алиханов пригласил к сотрудничеству с областью бизнес, занимающийся переработкой, в том числе мусора. "Мы готовы предложить любому бизнесу из других регионов России приходить к нам и организовывать производство по переработке всего чего угодно, собственно говоря, готовы выдавать под 1% годовых кредиты на организацию таких производств", - сказал он.