Минтранс ожидает окончания проверки норм ручной клади "Победы" 12 апреля

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/ Минтранс РФ ожидает, что Ространснадзор закончит проверку соблюдения норм провоза ручной клади лоукостером "Победа" до 12 апреля. Об этом журналистам в кулуарах финала конкурса управленцев "Лидеры России" сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В феврале "Победа" ввела опцию бесплатного провоза ручной клади, габариты которой не должны превышать 36х30х4, весом до 10 кг. Минтранс же поручил Ространснадзору проверить на соответствие законодательству такую норму ручной клади.

"К 12 апреля мы ожидаем, что они это закончат [проверку]. Мы провели консультации с "Победой", господин Калмыков (генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков - прим. ТАСС) приходил ко мне, мы обсуждали эту ситуацию. Он подтвердил, что вопрос, связанный с разъяснением этих обстоятельств, с тем, как они видят исполнение не так давно уточненных федеральных авиационных правил, он требует гораздо большего информационного сопровождения, пояснения в прессе, объяснения своим клиентам, пассажирам, - сказал министр. - Договорились с руководством "Победы" о конструктивном взаимодействии по этому вопросу <...> Если будут необходимы какие-то изменения в [федеральные авиационные] правила, они будут подготовлены и внесены".

Министр пояснил, что проверка Ространснадзором была инициирована из-за того, что пассажиры задавали множество вопросов о новых правилах, введенных лоукостером.

Нормы ручной клади "Победы"

С 18 февраля "Победа" ввела две нормы провоза ручной клади, пассажир самостоятельно может выбрать между ними: это или провоз не более 10 кг, но с габаритами 36х30х4 см, плюс сверх нормы перечень вещей из федеральных авиационных правил (букет цветов, верхняя одежда и пр.), или же без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см.

После этого Минтранс РФ направил запрос в Ространснадзор о проверке норм ручной клади лоукостера.

Согласно ФАП, авиаперевозчик не может устанавливать норму веса ручной клади для бесплатного провоза в менее 5 кг, габариты ручной клади перевозчик может установить сам.

При этом пассажир имеет право перевозить в салоне воздушного судна без взимания платы дамскую или мужскую сумку, рюкзак или портфель, верхнюю и деловую одежду, вещи медицинской и реабилитационной необходимости, пакеты с приобретенными в магазинах duty-free товарами.

История вопроса

"Победа" весной 2018 года подала в Верховный суд РФ к Минтрансу и Минюсту России иски, в которых лоукостер просил частично отменить действующие нормы перевозки бесплатной ручной клади, позволяющие сверх 5-килограммовой нормы брать пассажиру в салон дамскую сумку, рюкзак, букет цветов, костюм в портпледе. При этом сумка, рюкзак и другие вещи допущены к бесплатной перевозке, если они соответствуют указанным компанией габаритам - до 36х30х27 см в трех измерениях.

При этом "Победа" настаивает на том, что предложенные ей габариты - это расчет компании Boeing для безопасного размещения на борту ручной клади.

Суд требования истца не удовлетворил, а Апелляционная коллегия ВС РФ признала данное решение законным.

В начале февраля "Победа" анонсировала запуск новой системы провоза ручной клади. В сообщении компании ее гендиректор Андрей Калмыков пояснял, что перевозчик "буквально в точности до запятой исполнил требования Федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда".