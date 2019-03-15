Ozon вернул возможность бесплатной доставки товаров

Ретейлер Ozon.ru вернул возможность бесплатной доставки товаров. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе компании.

Теперь заказы от 3,5 тыс. рублей покупателю могут привезти бесплатно. В этом случае для доставки курьером покупатель должен оплатить заказ онлайн. Услуга действует не для всех регионов, отмечается на сайте компании.

"За полтора месяца работы по новой модели компания изучила реакцию клиентов, их модели поведения и барьеры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ретейлер также снизил стоимость доставки товаров для всех регионов страны - она составляет от 99 рублей.

Для пользователей подписки Ozon.Premium доступна бесплатная доставка предоплаченных заказов. Кроме того, ретейлер снизил стоимость подписки - шесть месяцев теперь стоит 999 рублей, год - 1 799 рублей.

Ретейлер отменил бесплатную доставку товаров в начале февраля. Тогда же копания объявила о введении подписки на доставку. Стоимость сервиса на шесть месяцев составляла 1 599 рублей.