Только девять регионов России ведут биржевую торговлю лесом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Только девять регионов России из 15, заключивших соглашения с Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей, ведут биржевую торговлю лесом, сообщил руководитель Рослесхоза Иван Валентик журналистам в пятницу на совещании Федерального агентства лесного хозяйства в Екатеринбурге.

"Биржевые торги сегодня добровольные, поэтому обязательных биржевых торговли лесом нет, хотя лес - биржевой товар. Сегодня только 15 субъектов заключили соглашения с Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей на реализацию древесины <…> Фактически реализуют только девять регионов", - сказал он, не уточнив, какие именно субъекты работают на бирже.

Валентик отметил, что биржевая торговля создает прозрачное ценообразование, формирует легитимность происхождения древесины. "Если бы все регионы перешли на биржевую торговлю, тогда бы было совершенно понятно, что мы имеем абсолютно прозрачные условия продажи древесины, мы имеем прозрачное ценообразование, значит, соответственно, мы значительную часть сделок делаем более прозрачными и доступными", - отметил он.

По информации Рослесхоза, в 2018 году в РФ было заготовлено около 236 млн кубометров древесины.

По данным, размещенным на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), пилотный проект по биржевой торговле лесом и лесоматериалами запущен в 2013 году. Первые торги были проведены в июле 2014 года.

Порядок заготовки древесины для нужд населения

Валентик также заявил, что вопросы заготовки древесины для собственных нужд населения должны решаться законодательно на уровне регионов.

Ранее глава Рослесхоза сообщал о случаях скупки древесины у граждан, которые якобы получали ее для собственных нужд. В регионах имели место случаи заготовки коммерческой древесины под видом рубок для собственных нужд.

"Вопрос в том, получают ли люди древесину или она используется по нецелевому назначению. К сожалению, такие случаи пока еще есть. И мы считаем, что на уровне субъектов РФ должны быть приняты законодательные нормы, которые детализировано определяют порядок реализации этих полномочий и, прежде всего, для того, чтобы обеспечить граждан конкретным видом лесопродукции", - сказал Валентик.

По его словам, законодательное регулирование вопроса планируется проработать и на федеральном уровне. "Есть соответствующие наработки по этому вопросу, мы пропишем предоставление льгот, чтобы исключить коррупциогенные факторы", - сказал глава Рослесхоза.

В новость были внесены изменения (18:40 мск) - добавлена информация о порядке заготовки древесины для населения.