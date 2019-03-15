Минтранс изучает возможность ограничения минимального размера ручной клади

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ рассматривает возможность ограничения минимального размера ручной клади, исходя из критериев допустимого размера нагрузки на багажные полки в салоне самолета. Так, для самолетов вместимостью более 98 пассажиров могут быть введены габариты по сумме трех измерений (длина, высота и ширина) не менее 115 см. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

Такие нормы соответствуют международной практике и рекомендуемым правилам международной ассоциации воздушного транспорта (ИAТА), членами которой являются большинство российских перевозчиков, подчеркнули в министерстве.

"Полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в ФАП-82 (Федеральные авиационные правила - прим. ТАСС) в части регламентации минимального размера ручной клади пассажира, исходя из критериев безопасного размещения ручной клади и допустимых объемов багажных полок воздушного судна, пассажировместимости по типам воздушных судов", - сказали в Минтрансе.

Согласно федеральным авиационным правилам, пассажир имеет право перевозить в салоне воздушного судна без взимания дополнительной платы ручную кладь весом не менее 5 кг, но ее габариты перевозчик может устанавливать сам.

"Победа" весной 2018 года подала в Верховный суд РФ к Минтрансу и Минюсту России иски, в которых лоукостер просил частично отменить действующие нормы перевозки бесплатной ручной клади, позволяющие сверх 5-килограммовой нормы брать пассажиру в салон дамскую сумку, рюкзак, букет цветов, костюм в портпледе. При этом сумка, рюкзак и другие вещи допущены к бесплатной перевозке, если они соответствуют указанным компанией габаритам - до 36х30х27 см.

"Победа" настаивала на том, что предложенные ей габариты - это расчет корпорации Boeing для безопасного размещения на борту ручной клади.

Суд требования истца не удовлетворил, а Апелляционная коллегия ВС РФ признала решение законным.

В феврале лоукостер "Победа" ввел опцию бесплатного провоза ручной клади, габариты которой не должны превышать 36х30х4, а вес - 10 кг. Минтранс поручил Ространснадзору проверить эту норму на соответствие законодательству.