Суд в Петербурге признал банкротом "Матрешка-Тур выездной туризм"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ООО "Матрешка-Тур выездной туризм", от имени которого работал туроператор "Матрешка-Тур", банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, следует из решения суда.

Иск о признании компании банкротом подала компания "МК-Сервис" из-за долга на сумму около 360 тыс. рублей. В декабре 2018 года суд прекратил рассматривать иск о банкротстве, так как компания продала право требования долга и вышла из разбирательства. Согласно материалам суда, банкротства компании добились правопреемники, которые выкупили право требования долга.

"Признать общество с ограниченной ответственностью "Матрешка-Тур выездной туризм" банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - говорится в решении.

При этом, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, которая имеется в распоряжении ТАСС, компания ранее подала в Федеральную налоговую службу уведомление о ликвидации юридического лица. Суд в своем решении также уточнил, что отстраняет от исполнения обязанностей руководителя комиссии по ликвидации фирмы и назначает конкурсного управляющего.

В декабре 2017 года у туроператора были проблемы с вылетом более 200 российских туристов с китайского острова Хайнань. Проблема в скором времени была решена, все туристы вернулись домой. 23 июня 2018 года туроператор "Матрешка- Тур" сообщил о прекращении деятельности.

В арбитраже Петербурга также рассматривается иск о банкротстве ООО "Матрешка-Тур" от компании "Глобуспарк". 13 марта арбитраж отложил рассмотрение иска на 10 апреля.