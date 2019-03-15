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Власти Севастополя попросят продлить действие ФЦП до 2024 года

Губернатор города Дмитрий Овсянников выразил уверенность, что следующие пять лет станут для Севастополя "периодом развития и решения существующих проблем"

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Севастополя обратится к федеральным властям с просьбой продлить действие федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова как минимум до 2024 года, так как часть уже одобренных для включения в нее объектов не удастся завершить в установленные сроки программы, сообщил в пятницу губернатор Дмитрий Овсянников на совместном с депутатами Госдумы и общественностью заседании.

ФЦП в действующей редакции рассчитана до 2022 года.

"Будем обращаться [к федеральным властям] с инициативой о продлении ФЦП как минимум до 2024 года, так как есть объекты, которые могут быть включены, и есть соответствующие поручения президента, но они имеют цикл строительства, выходящий за период ее [ФЦП] действия", - сказал Овсянников.

Он отметил, что предстоит серьезная работа. "И мы ее сделаем. Наша общая задача в том, чтобы показать всему миру, что, опираясь на стойкость севастопольского характера, на поддержку президента России, несмотря на санкции и угрозы соседей, можно уверено и смело двигаться вперед", - добавил глава города.

Овсянников также выразил уверенность, что последующие пять лет станут для Севастополя "периодом развития и решения существующих проблем".

О ФЦП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 февраля сообщил об утверждении госпрограммы развития Крыма и Севастополя, в которую вошла и действующая федеральная целевая программа. Всего в 2019-2022 годах эти регионы получат почти 310 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ.

В рамках действующей ФЦП создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы "Таврида".

О юбилее

15 марта в Крыму начались праздничные мероприятия по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Ранее на Крымский полуостров прибыла делегация Госдумы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Также в Крыму находится делегация из Франции в составе 11 человек, которые прибыли для участия в празднованиях. Возглавляет делегацию президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
РоссияОвсянников, Дмитрий ВладимировичКрымСевастополь
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