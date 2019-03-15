Минпромторг готов частично субсидировать разработку стандартов для промпредприятий

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ готово частично субсидировать разработку новых стандартов для промышленных предприятий. Об этом сообщил в пятницу на заседании координационного совета по промышленности Минпромторга России в Грозном глава министерства Денис Мантуров.

"Я прошу руководителей органов власти, субъектов федерации, отвечающих за промышленность, организовать эту работу у себя на местах. Со своей стороны, мы готовы оказать максимум поддержки и субсидировать часть затрат на разработку новых стандартов", - сказал он.

Он призвал представителей бизнеса "как можно более активно подключаться к подготовке новых стандартов, это прежде всего касается региональных компаний, так как крупный бизнес уже задействован по этому направлению".

Мантуров отметил, что работа по обновлению стандартов позволит избавиться от устаревших требований. "Нужно признать, что пока есть отставание подготовки требований по новым материалам, технологиям, которые уже готовы к применению сегодня. А это будет тормозить не только их продвижение на рынке России, но и использование при реализации национальных проектов", - отметил глава министерства.