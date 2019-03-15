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Россельхознадзор осенью проверит венгерские животноводческие предприятия

Ведомство ждет от ветеринарной службы Венгрии перечень предлагаемых к проверке компаний

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора осенью 2019 года планируют провести инспекцию венгерских предприятий по производству животноводческой продукции, а также отгрузочных площадок, с которых осуществляются поставки животных в Россию. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Алексея Гордеева по итогам его встречи с послом Венгрии в России Норбертом Конкоем.

Сейчас Россельхознадзор ждет от ветеринарной службы Венгрии перечень предлагаемых к проверке компаний.

В пресс-службе вице-премьера также сообщили, что российские и венгерские специалисты успешно ведут переговоры о взаимном признании ветеринарных сертификатов на некоторые виды сырья.

Кроме того, на встрече среди проектов, реализованных в сфере АПК в рамках сотрудничества России и Венгрии, стороны отметили планируемое открытие молочного комплекса в Мордовии. В строительство объекта венгерская компания Bacsalmasi Agraripari Zrt планирует вложить около 2,5 млрд рублей.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссияВенгрияМордовия
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