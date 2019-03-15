Мантуров: доля старых ГОСТ в России сократилась почти вдвое

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Доля устаревших ГОСТ сократилась в России практически вдвое за последние годы, в процессе ревизии разработано более 10 тыс. новых стандартов. Об этом сообщил на заседании координационного совета по промышленности Минпромторга России в Грозном глава министерства Денис Мантуров.

"Должен сказать, что за последние годы мы серьезно продвинулись в целом в развитии регуляторной базы <…> Совместно с другими ведомствами и предпринимательскими объединениями разработано более 10 тыс. стандартов, из них три четверти - абсолютно новые, благодаря этому почти вдвое сократилась доля старых ГОСТов, принятых еще до начала 2000-х годов", - сказал он.

По словам Мантурова, фонд стандартов в стране составляет порядка 35 тыс., их ревизия будет продолжена. "Остальные [стандарты] нужно подвергнуть ревизии и избавиться от мертвого груза стандартов, которые не имеет смысла даже актуализировать <…> Стандарты задают требования качества и безопасности промышленной продукции, на которую в ближайшие пять будет генерироваться масштабный спрос практически по всем секторам экономики и социальным сферам", - отметил министр.

Предложение разработать дорожную карту по снижению административной нагрузки на предпринимателей премьер-министр РФ Дмитрий Медведев огласил на Гайдаровском форуме 15 января. По его инициативе к 1 февраля 2020 года будут проверены все действующие нормативные акты, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу. По словам Медведева, задача сокращения избыточных норм может быть решена с помощью механизма регуляторной гильотины: те нормы, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

Вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко, а также надзорным ведомствам, общественным объединениям и экспертным организациям до 25 марта 2019 года поручено разработать дорожные карты по реализации механизма "регуляторной гильотины" в отдельных сферах государственного контроля.