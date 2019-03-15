ЦБ: услуга по снятию наличных на кассах магазинов требует обсуждения с Роспотребнадзором

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Возможность снимать наличные на кассе магазина только при совершении покупки и оплаты ее картой необходимо обсудить с Роспотребнадзором на предмет навязывания услуг. Об этом говорится в ответе первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой на вопросы банкиров по итогам встречи в пансионате "Бор", прошедшей в январе.

"Необходимо отметить, что вопрос реализации сервиса по модели, предусматривающей получение клиентом наличных денег в ТСП (торгово-сервисные предприятия - прим. ТАСС) только при условии совершения им покупки с использованием платежной карты, по нашему мнению, требует обсуждения с Роспотребнадзором с точки зрения соответствия такой модели требованиям законодательства о защите прав потребителей (навязывание услуги)", - говорится в документе.

При этом она отметила, что законодательство о национальной платежной системе и принятые в соответствии с ним нормативные акты ЦБ не содержат ограничений для реализации подобного сервиса. Так, закон о национальной платежной системе прямо предусматривает возможность привлечения кредитными организациями банковских платежных агентов, включая торговые сети, для осуществления выдачи клиентам наличных денег.

В настоящее время банки и платежные системы тестируют услугу снятия наличных на кассах в магазинах.