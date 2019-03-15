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DPA: Ford сократит в Германии около 5 тыс. рабочих мест

Прежде всего, сокращения коснутся заводов в Кельне, Зарлуи и Ахене

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Корпорация Ford сократит около 5 тыс. рабочих мест в Германии в рамках мер экономии. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA.

По его данным, руководство письменно известило сотрудников компании о предстоящих сокращениях, которые, как планируется, позволят сэкономить как минимум $500 млн. Прежде всего, под сокращения могут попасть работники на заводах в Кельне, Зарлуи и Ахене.

"Это является частью уже заявленной в январе реструктуризации Ford в Европе", - отметили в концерне.

В Германии Ford насчитывает около 24 тыс. сотрудников, из них 18 тыс. работают в Кельне, 200 - в Ахене, 6 тыс. - в Зарлуи.

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