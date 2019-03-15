ЦБ России начал тестирование прототипа реестра залогов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Банк России разработал прототип реестра залогов, на основании тестирования которого будут проанализированы технические аспекты системы, говорится в ответах регулятора на вопросы банкиров.

"В настоящее время Банком России разработан прототип реестра залогов, на основании результатов его тестирования проводится анализ технических аспектов работы системы", - говорится в документе.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью "Известиям" сообщал, что помощью реестра залогов банки смогут быстро проверить, заложены ли активы клиента в другой организации и какова их реальная стоимость. По его словам, сначала реестр будет действовать в надзорных целях, далее он может быть открыт для пользования коммерческим банкам.