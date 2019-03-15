Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,8-1,3%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,77% - до 2476,73 пункта, индекс РТС подскочил на 1,25%, до 1196,75 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск снизился на 0,51%, до 65,18 рубля, курс евро опустился на 0,23%, до 73,9 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне упала на 0,64% - до $66,74 за баррель.

"Российский рынок акций демонстрировал умеренно позитивную динамику в течение торговой сессии на фоне позитивных новостей из Азии. Росту оптимизма глобальных инвесторов способствовала программа китайских властей по снижению налогов, что в свою очередь укрепило ожидания скорого разворота показателей экономического роста Китая", - комментирует управляющий активами "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Алексей Скабалланович. С другой стороны, по словам эксперта, сдерживающим фактором для рынков РФ послужило сегодня снижение цены на нефть, которая скорректировалась на 0,76%, до $66,78 за баррель марки Brent.

"Торги на российском рынке акций в начале следующей недели могут характеризоваться пониженной активностью, волатильность индексов сократится на фоне ожиданий предстоящего в среду заседания Федрезерва США, где будет приниматься решение по базовой ставке", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. По его прогнозам, в понедельник можно ожидать продолжения боковой консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2450-2500 пунктов.

"Сегодня рублю удалось проигнорировать снижение рынка энергоносителей. При этом российскую валюту поддерживает приближение налоговых выплат", - пишет в обзоре главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. При этом эксперт отмечает, что доллар может протестировать уровень 65 рублей, учитывая подготовку экспортеров к налоговому периоду.

"Отметим, что при текущих уровнях рынка энергоносителей, на наш взгляд, фундаментально обоснованными отметками для американской валюты видятся диапазон 63-64 рубля за доллар", - заключил он.