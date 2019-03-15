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Дерипаска подал в суд на минфин США

Бизнесмен в иске утверждает, что из-за санкций его состояние снизилось на $7,5 млрд
Олег Дерипаска Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Олег Дерипаска
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции, следует из материалов федерального суда Вашингтона.

В иске также фигурирует Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC, отвечает за правоприменение в области санкций) и его глава Андреа Гаки.

Дерипаска в своем иске называет санкции, введенные против него в апреле 2018 года, несправедливыми и незаконными, а также отмечает, что из-за санкций его состояние снизилось более чем на $7,5 млрд.

Теги
СШАРоссияДерипаска, Олег Владимирович
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