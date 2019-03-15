Севастополь занял одну из лидирующих позиций в России по темпам роста инвестиций

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Севастополь сейчас является одним из лидеров в России по темпам роста инвестиций в основной капитал. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, открывая совместное заседание Совета Думы с заксобранием Севастополя.

"Севастополь является одним из лидеров по темпу роста инвестиций в основной капитал, - сказал он. - Инвестиции в основной капитал выросли с 2015 по 2018 годы в 5,3 раза - с 16,1 тыс. рублей до 86,4 тыс. рублей на душу населения".

По словам Володина, важным фактором развития экономики Севастополя стала созданная в 2015 году свободная экономическая зона. "Индекс промышленного производства с 2014 года по 2018 год вырос на 151,4%. За этот же период по всей стране рост индекса промпроизводства составил 6,5%. Представьте себе, какими темпами развивается Севастополь для того, чтобы войти в единое экономическое поле", - отметил он.

Валовый региональный продукт, продолжил Володин, в 2018 году составил 198 тыс. 600 рублей на душу населения. "По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 65%. Это такой реальный показатель роста экономики, причем на душу населения. И он говорит о том, что та инвестиционная политика, те регуляторы, которые были реализованы здесь, в Севастополе, показывают очень хороший результат", - сказал спикер.