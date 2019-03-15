Севастополь занял одну из лидирующих позиций в России по темпам роста инвестиций

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Севастополь сейчас является одним из лидеров в России по темпам роста инвестиций в основной капитал. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, открывая совместное заседание Совета Думы с заксобранием Севастополя.
"Севастополь является одним из лидеров по темпу роста инвестиций в основной капитал, - сказал он. - Инвестиции в основной капитал выросли с 2015 по 2018 годы в 5,3 раза - с 16,1 тыс. рублей до 86,4 тыс. рублей на душу населения".
По словам Володина, важным фактором развития экономики Севастополя стала созданная в 2015 году свободная экономическая зона. "Индекс промышленного производства с 2014 года по 2018 год вырос на 151,4%. За этот же период по всей стране рост индекса промпроизводства составил 6,5%. Представьте себе, какими темпами развивается Севастополь для того, чтобы войти в единое экономическое поле", - отметил он.
Валовый региональный продукт, продолжил Володин, в 2018 году составил 198 тыс. 600 рублей на душу населения. "По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 65%. Это такой реальный показатель роста экономики, причем на душу населения. И он говорит о том, что та инвестиционная политика, те регуляторы, которые были реализованы здесь, в Севастополе, показывают очень хороший результат", - сказал спикер.
В своей речи председатель Госдумы в очередной раз указал на то, что Севастополь, Крым - "неотъемлемая часть Российской Федерации". "Еще раз хочется подчеркнуть: референдум решил задачу не территориальную в первую очередь, референдум решил задачу воссоединения одного народа, который был неправомерно разъединен", - подчеркнул Володин.
Перед началом собрания делегация Госдумы возложила цветы к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов. Ранее в тот же день депутаты приняли участие в торжественных мероприятиях в Симферополе и обсудили с Госсоветом Крыма итоги работы за пять лет.
Парламентарии в Крыму
В состав делегации Госдумы, прибывшей в Крым для участия в мероприятиях, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией, входят более 40 депутатов, в том числе главы всех думских фракций, председатели профильных комитетов, вице-спикеры и первые вице-спикеры. В мероприятиях также принимают участие министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Также в Крыму находится делегация из Франции в составе 11 человек, которые прибыли для участия в праздновании, возглавляет делегацию президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.