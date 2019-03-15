ЦБ начал разрабатывать критерии структурных облигаций для неквалифицированных инвесторов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Банк России начал разрабатывать критерии структурных облигаций для неквалифицированных инвесторов, создав рабочую группу с участием представителей финансового рынка. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе регулятора.

Очередное заседание рабочей группы состоялось 13 марта. "На этом заседании обсуждался первый вариант проекта нормативного акта, устанавливающего перечень критериев таких структурных облигаций, подготовленный в том числе с учетом предложений рынка", - прокомментировали в ЦБ.

Регулятор считает необходимым разработать критерии структурных облигаций для неквалифицированных инвесторов, которые бы обеспечивали баланс риск - доходность, ввиду того, что структурные облигации представляют собой более сложный по сравнению с классическими облигациями продукт, потенциально несущий в себе риск потери вложенных средств.

"Вопрос о критериях, которым должны соответствовать структурные облигации с кредитным риском контрольного лица, продолжает обсуждаться", - отметили в ЦБ.