Авиакомпания American Airlines приостановила полеты в Венесуэлу

ТАСС, 15 марта. Американская авиакомпания American Airlines временно приостановила осуществление полетов в Венесуэлу и из нее. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse.

"Безопасность наших экипажей и клиентов всегда была нашим приоритетом номер один. США не могут обслуживать страны, которые они не считают безопасными", - приводит агентство заявление компании.

Ранее профсоюз пилотов США призвал коллег из American Airlines не летать в Венесуэлу. Две другие ведущие американские авиакомпании - United Airlines и Delta Airlines - прекратили полеты в Венесуэлу еще в 2017 году.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США и ряд других стран. Действующего президента Николаса Мадуро поддержали Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.