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В "Роснефти" назвали разгильдяйством Канады задержку с добавлением Сечина в черный список

Ранее в пятницу МИД Канады сообщил о введении санкций против главы "Роснефти" и других российских бизнесменов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал разгильдяйством Канады задержку с присоединением к санкциям против главы компании Игоря Сечина. Так Леонтьев прокомментировал ТАСС введение Канадой новых санкций.

"Подтявкивать надо оперативнее, и поэтому совершенно непонятно, что они ждали столько лет? Это похоже на разгильдяйство и попытку его каким-то образом компенсировать", - сказал Леонтьев.

МИД Канады в пятницу сообщил, что страна ввела санкции против главы "Роснефти" Игоря Сечина и других российских бизнесменов.

Теги
КанадаРоссияСечин, Игорь Иванович
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