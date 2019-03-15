Более 60 млрд рублей инвестировали в обрабатывающую промышленность в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Инвесторы вложили порядка 60 млрд рублей в отрасль обрабатывающей промышленности в Чечне в последние годы. Об этом сообщил журналистам после заседания координационного совета по промышленности Минпромторга России в Грозном министр Денис Мантуров, отметив перспективы в других отраслях.

"Тот объем инвестиций, который за последние несколько лет был привлечен в Чечню, внебюджетные источники, - около 60 млрд рублей только в обрабатывающий сектор промышленности, огромные средства. И это ровно то, что нужно дальше развивать", - сказал он.

По словам Мантурова, сотрудничество властей региона с федеральными позволяет наращивать промышленный потенциал республики. "Стараемся в таком формате обеспечивать не только развитие потенциала для внутреннего спроса, но будем развивать и экспортный потенциал <…> в пищевой промышленности в Чечне, я считаю, потенциал недооценен", - отметил Мантуров.

В пятницу в Грозном Мантуров провел заседание координационного совета по промышленности Минпромторга России и посетил выставку промышленного потенциала республики на базе Чеченского государственного университета.