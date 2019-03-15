Евкуров попросил Минтранс включить строительство терминала аэропорта в план развития

МАГАС, 15 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил Министерство транспорта РФ включить в 2020 году строительство международного терминала аэропорта Магаса в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте главы республики.

"Юнус-Бек Евкуров обратился к Иннокентию Алафинову (первый заместитель министра транспорта РФ) с просьбой оказать содействие в завершении работы по приданию аэропорту международного статуса, а также включить в 2020 году строительство международного терминала в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением правительства РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительство нового терминала позволит увеличить пропускную способность аэровокзала и расширить географию полетов.

Кроме того, Евкуров обратился с предложением включить в комплексный план развития проект реконструкции железнодорожного вокзала на станции "Слепцовская" и железнодорожного полотна на участке "Назрань" - "Слепцовская". "Ориентировочная сметная стоимость работ составляет 2,5 млрд рублей. Железнодорожный объект расположен вблизи единственной автодороги, ведущей к горной части Сунженского и Джейрахского районов. Реконструкция ветки создаст дополнительные условия для развития санаторно-курортной отрасли региона, повлияет на его экономическую и инфраструктурную составляющую", - приводит пресс-служба слова главы республики.

Как сообщил ТАСС директор аэропорта Ваха Евлоев, в 2018 году пассажиропоток аэропорта составил около 120-130 тыс. человек, по итогам 2019 года ожидается рост за счет запущенных рейсов в Москву. Аэропорт Магаса расположен в 30 км к северо-востоку от города. В нем есть необходимые помещения и оборудование для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России. Пропускная способность искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта - пять воздушных судов в час, возможное количество обслуживаемых пассажиров - 150 человек в час.

Комплексный план развития

В конце января вице-премьер России Максим Акимов провел заседание правительственной комиссии по транспорту и проектного комитета по транспортной части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, на котором была утверждена методика, позволяющая включать в него новые проекты. Также на заседании были утверждены методические указания по мониторингу и внесению изменений в транспортную часть комплексного плана и федеральные проекты, входящие в него.

Как сообщалось, в комплексный план включены девять федеральных проектов, направленных на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры. Финансирование транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в РФ до 2024 года составит порядка 6,35 трлн рублей. Из них более 3 трлн рублей - средства федерального бюджета, около 3,3 трлн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, а 58,7 млрд рублей - из бюджетов регионов.