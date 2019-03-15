Минпромторг поможет предприятиям в технопарке Чечни получить льготные займы для обновления

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ совместно с Фондом развития промышленности проработает возможность поддержки в виде предоставления льготных займов и лизинга для предприятий, работающих на территории технопарка "Казбек" в Чечне. Об этом сообщил журналистам в пятницу после заседания координационного совета по промышленности Минпромторга России в Грозном министр Денис Мантуров.

"Со мной были коллеги из Фонда развития промышленности, мы будем находить комплексные решения, чтобы предприятия [инновационного строительного технопарка "Казбек"] имели доступ к льготным средствам, чтобы получить лизинг, льготные займы, обновить свои мощности, основные фонды, ну и самое главное - обеспечить сбыт по рынку", - сказал он.

Мантуров выразил надежду, что пример создания индустриальных парков в Чечне на примере "Казбека" позволит региону наращивать мощности в промышленности. "Потенциал позволяет это делать, и в машинно-технической продукции, и в стройиндустрии, например, предприятия, производящие кирпич <…> есть потребность, есть возможность увеличения мощностей", - отметил министр.

Первый из четырех заводов инновационного строительного технопарка "Казбек" открыли в Шалинском районе Чечни в декабре 2018 года. Строительство первого инновационного технопарка в Чечне началось в 2012 году. Проект направлен на обеспечение строительного рынка округа стройматериалами на базе освоения собственных минерально-сырьевых ресурсов региона.

Стоимость проекта оценивается в 8,6 млрд рублей, предполагается, что технопарк будет составлять комплекс из четырех заводов, предполагающих выпуск газобетонных блоков и плит, строительной извести, сухих строительных смесей, фиброцементных плит из местного сырья.