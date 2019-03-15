Чечня намерена наращивать экспорт халяльной продукции в страны Ближнего Востока

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Чеченская Республика планирует наращивать экспорт продукции, в том числе халяльной, в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн, сообщил в пятницу журналистам глава республики Рамзан Кадыров после заседания координационного совета по промышленности Минпромторга России. Он также отметил, что регион прорабатывает реализацию совместного проекта с ОАЭ.

"На высшем уровне и в Бахрейне, и в Саудовской Аравии, и в Объединенных Арабских Эмиратах у нас есть договоренности [о поставках продукции]. Сейчас надо нам выйти на компании и представить нашу продукцию, думаю, что товарооборот в этом направлении увеличится в разы. <…> В республике производится экологически чистая халяльная продукция, без каких-либо химикатов", - сказал он заседания координационного совета по промышленности Минпромторга России в Грозном.

По словам Кадырова, регион запланировал реализацию совместного проекта с ОАЭ в отрасли животноводства. "У нас есть совместный проект, мы его прорабатываем, с Эмиратами, Абу-Даби, в овцеводстве. Мы должны им предоставлять продукцию, они готовы закупать", - отметил глава Чечни.

Как сообщалось, в феврале 2019 года Кадыров совершил рабочую поездку в ОАЭ. Ранее власти республики отмечали, что Чечня планирует поставлять на Ближний Восток зерно, фрукты, мясо и мед.