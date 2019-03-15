Мантуров: у России есть большой потенциал экспорта халяльной продукции

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Регионы России, в частности, Чечня, имеют большой потенциал экспорта халяльных товаров. Об этом сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам визита в Грозный.

"По мнению экспертов, к 2030 году до 20% всей потребляемой продукции питания [в мире] составит именно халяльная продукция. Это сотни миллиардов долларов. Потенциал у России, у Чечни, большой в части развития. [Положительно] то, что глава региона уделяет внимание этой тематике, уверен это направление будет развиваться". - сказал он.

Мантуров напомнил, что правительством РФ разработан национальный проект по развитию экспорта, и призвал использовать все прописанные в нем механизмы поддержки.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что республика готова наращивать экспорт в страны Ближнего Востока.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85%, до $250 млрд. Проект потребует до 2024 года государственного финансирования в объеме почти 1 трлн рублей, и состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". При этом по оценке Минпромторга, нацпроект позволит привлечь в экономику от 7 трлн до 12 трлн рублей частных инвестиций.