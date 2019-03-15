Энергорегулятор Франции одобрил правила доступа к энергосети в случае Brexit без сделки

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Комиссия по регулированию в сфере энергетики Франции (CRE) утвердила правила доступа к высоковольтной линии электропередачи между Францией и Великобританией в случае Brexit (выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза) без сделки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте французского энергетического регулятора.

"Для того, чтобы обеспечить непрерывность обмена электроэнергией между Францией и Великобританией, CRE утвердила правила, которые будут применяться в случае выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года без соглашения о Brexit", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению CRE, ежедневные аукционы по распределению мощностей подводного интерконнектора будут проводиться, начиная с 31 марта. Ранее представители французского энергорегулятора сообщили, что готовят механизм, который позволит продолжить проведение аукционов между Францией и Великобританией в случае Brexit без сделки.

В CRE заявили, что в случае отсутствия отсрочки даты выхода Великобритании из ЕС или подписания соглашения к этой дате европейское законодательство, в частности положение о распределении мощностей, с 30 марта не будет распространяться на Соединенное Королевство.

Ранее британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть британскому премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.