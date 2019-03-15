Reuters: суд признал нарушение патентных прав Qualcomm со стороны Apple

ТАСС, 15 марта. Федеральный суд в Сан-Диего (штат Калифорния) признал, что компания Apple нарушила авторские права на три патента компании Qualcomm, являющейся поставщиком комплектующих и процессоров для смартфонов. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя Qualcomm.

По его данным, жюри присяжных постановило, что Apple должна выплатить Qualcomm примерно $31 млн. Другие подробности не приводятся.

Qualcomm, которая является поставщиком комплектующих для продукции Apple, ранее обвинила компанию в краже информации, представляющей коммерческую тайну. В декабре прошлого года суд Германии также признал нарушение прав Qualcomm, что дало ей право требовать запрета продаж в этой стране моделей iPhone 7, 8, а также iPhone X. Apple пришлось убрать эти товары с полок магазинов в Германии, и вернуть их она смогла только в середине февраля, выполнив требования германского суда.

Представитель Apple тогда заявил, что для этого компании пришлось прекратить поставку в Германию моделей с чипами компании Intel и поставить телефоны с чипами Qualcomm.