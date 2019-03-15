Стартапы из РФ представили цифровые технологии для добычи нефти на конференции в Хьюстоне

ХЬЮСТОН, 16 марта. /ТАСС/. Три российских стартапа представили свои цифровые разработки в области добычи углеводородов на энергетической конференции CERAWeek, организованной компанией IHS Markit в Хьюстоне. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра цифровой трансформации "Газпром нефти" Денис Прокофьев.

Так, Сколковский институт технологий представил разработку в области Artificial intelligence для добычи нефти, Инжиниринговый центр МФТИ привез в Хьюстон когнитивную технологию, которая помогает более точно моделировать гидроразрыв пласта при добыче трудноизвлекаемой нефти. Компания Ideal Completion представила инновационные стыки для многослойных скважин.

По словам Прокофьева, все три презентации вызвали большой интерес у компаний из США и стран Ближнего Востока, участвующих в работе специализированной технологической площадки Innovation Agora, которая была организована в рамках CERAWeek. "Был очень большой интерес. Сейчас связи начинают прерываться, и у западных компаний возникает вакуум информации о том, что происходит в России с технологической точки зрения. И это тем досадней, чем больше мы видим результатов той работы, которую проводим по импортозамещению, которое происходит в России", - говорит Прокофьев. По его словам, российские разработчики умеют создавать "настоящие продукты, которые можно коммерциализировать".

Все три компании после презентаций провели переговоры с потенциальными покупателями. "Понятно, что сейчас эти разговоры ранние. Но я уверен, что у них есть все шансы выйти на контракты, тем более, что экспортировать российские технологии не запрещено", - сказал он. По словам Прокофьева, реальный ландшафт технологий очень сложный: на одну и ту же задачу может и должно быть направлено несколько решений, и чем более оригинальные эти решения, особенно на этапе прототипов, тем лучше.

Как заметил Прокофьев, инвесторы не проявляли тревожности или боязни работать с российскими компаниями. "Наоборот, спрашивали, есть ли у вас тут офис, мы бы хотели с ним связаться. Так что надо будет открывать тут представительство", - говорит он.

"Газпром нефть" является партнером стартапов, финансируя их разработки и предоставляя им возможность испытывать технологии и оборудование на своих скважинах. Всего в ее портфеле порядка 130 таких проектов в области разведки и добычи и около 300 цифровых решений.