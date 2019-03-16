Запуск единого номера экстренных служб в Якутии потребует 200 млн рублей

ТАСС, 16 марта. Якутские власти намерены ввести в режим постоянной эксплуатации систему вызова экстренных служб по единому номеру "112" на территории всей республики до конца 2019 года. На эти цели потребуется 200 млн рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что запуск системы позволит повысить скорость реагирования экстренных служб в среднем на 30%. За первую неделю работы системы в Якутске операторы получили около 4 тыс. звонков.

"На это (запуск системы на территории всей республики - прим. ТАСС) потребуется 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева, внедрение системы "112" в регионе затруднено большими масштабами территории.

Система обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории РФ и предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.