Лидер венесуэльской оппозиции заявил о контроле над нефтяной компанией Citgo

"Они (власти - прим. ТАСС) хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив", - написал Гуайдо в своем Twitter.

Оппозиционер также вновь призвал народ выйти на акции протеста, намеченные на субботу. "Они (власти - прим. ТАСС) хотят, чтобы мы покинули улицы, но завтра мы все выйдем и организуемся, чтобы остановить узурпатора [президента Николаса Мадуро]", - добавил он.