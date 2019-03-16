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Политический кризис в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции заявил о контроле над нефтяной компанией Citgo

Основной акционер компании – венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA

КАРАКАС, 16 марта. /ТАСС/. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что теперь контролирует нефтяную корпорацию Citgo, чьим основным акционером является венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA ("Петролеос де Венесуэла").

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"Они (власти - прим. ТАСС) хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив", - написал Гуайдо в своем Twitter.

Оппозиционер также вновь призвал народ выйти на акции протеста, намеченные на субботу. "Они (власти - прим. ТАСС) хотят, чтобы мы покинули улицы, но завтра мы все выйдем и организуемся, чтобы остановить узурпатора [президента Николаса Мадуро]", - добавил он.

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