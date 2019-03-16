Третий авиалайнер МС-21 впервые поднялся в воздух

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Третий самолет МС-21 в субботу совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.

"16 марта 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3,5 тыс. метров при скорости до 500 км/час. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме", - говорится в сообщении.

"Летные испытания самолета МС-21-300 продолжаются. Сегодня к ним подключилась третья машина. На этом самолете помимо специального оборудования для испытаний устанавливается пассажирский салон", - привели в пресс-службе слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Как отметили в министерстве со ссылкой на Мантурова, было "принято решение провести премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером на авиакосмическом салоне МАКС-2019. "Это позволит наглядно продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам одно из важнейших конкурентных преимуществ российского лайнера - повышенный уровень комфорта", - пояснил министр.

В пресс-службе со ссылкой на президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря также уточнили, что в 2019 году к летным испытаниям присоединится четвертый опытный самолет МС-21.

МС-21 - самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создать вариант МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.