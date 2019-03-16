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СМИ: в Китае отзывают 50 тыс. Porsche из-за кузовных дефектов и проблем с электроникой

Владельцы автомобилей с 25 марта могут посетить дилерские центры Volkswagen для диагностики и бесплатного ремонта

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Автопроизводитель Volkswagen отзывает с китайского рынка более 50 тыс. автомобилей марки Porsche из-за кузовных дефектов и проблем с электроникой. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

Оно ссылается на Государственное управление по регулированию рынка КНР, согласно данным которого массовый кузовной брак обнаружен у более чем 15,9 тыс. автомобилей 2016-2019 годов выпуска, в частности у некоторых партий моделей Cayman и Boxter. В случае столкновения у этих транспортных средств может деформироваться топливный бак, в связи с чем возникает опасность утечки топлива и последующего возгорания.

Еще у 34,2 тыс. моделей Panamera и Cayenne, сошедших с конвейера в 2016-2018 годах, выявлены проблемы с программным обеспечением.

Владельцы всех подпадающих под отзыв автомобилей с 25 марта могут посетить дилерские центры производителя в Китае для диагностики и бесплатного ремонта.

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