Первый бизнесмен из США Леонид Кураев из "списка Титова" вернулся в Россию

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Калужский бизнесмен Леонид Кураев в пятницу вернулся в Россию из США, где находился после возбуждения в отношении него уголовного дела. Он стал первым "американским участником" из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщил в субботу ТАСС представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади.

В феврале 2018 года бизнес-омбудсмен обратился к президенту РФ с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в Россию из-за границы. Президент поручил силовым ведомствам рассмотреть эту инициативу.

"В пятницу мы вместе с Леонидом Кураевым вернулись из США. Он стал первым человеком из списка (бизнес-омбудсмена Бориса Титова - прим. ТАСС), вернувшимся из Штатов. Его прилет был согласован заблаговременно, возвращался он в статусе обычного пассажира, общения с силовиками не было, процедура [возвращения] была комфортной. Уже потом с ним свяжутся органы следствия и будут задавать необходимые вопросы по его уголовному делу", - сказал Григориади.

Он уточнил, что до этого в Россию удалось вернуть семь бизнесменов из Европы. Всего в общий "список Титова" сегодня включено около 40 человек, по которым ведется активная работа. "До конца марта мы ждем возвращения из Лондона фактического владельца ООО "Идеал Тур" Михаила Шаманова, которому также была изменена мера пресечения на не связанную с лишением свободы", - сказал Григориади.

Как сообщили в пресс-службе Титова, уголовное дело против Кураева и других лиц было возбуждено в 2013 году по статье о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. По версии следствия, Кураев был причастен к хищению линии по производству текстурированного соевого белка, находившейся на территории одной из исправительных колоний в Калужской области.

В конце 2013 года уголовное дело было прекращено в связи с амнистией, после чего Кураев выехал за пределы России. В начале 2014 года прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела, предприниматель был объявлен в международный розыск. В январе 2018 года он подал заявку на вступление в "список Титова", который омбудсмен составил и передал президенту после встречи в Лондоне с россиянами, скрывающимися от правосудия.

"Список Титова"

В список, подготовленный Титовым, вошли Алексей Шматко (бизнесмен из Пензы, в 2012 году был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере), Азамат Кильгушев (был директором ООО "Урало-Поволжская строительная компания"), Сергей Капчук (бывший депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области, против которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с приобретением квартиры в Москве за 2 млрд рублей), Георгий Трефилов (основатель и экс-совладелец обанкротившегося холдинга "Марта"), Алексей Бажанов (экс- замминистра сельского хозяйства), Василий Дякун (экс- заместитель директора Омского "Центра поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей").

В список также включены Константин Дюльгеров (основатель розничной сети по продаже товаров народного потребления в Нижневартовске, против которого в 2010 году начато уголовное расследование по факту мошенничества) и ростовский предприниматель Андрей Каковкин.

Кроме того, в списке - бывшее руководство компании "Квартстрой" из Нижнего Новгорода Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев, которые, как следует из информации местных СМИ, были объявлены в розыск в рамках уголовных дел по факту незаконного привлечения средств дольщиков. Также в список вошли российские бизнесмены Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Леонид Кураев, Евгений Петров и Владимир Зюзин.