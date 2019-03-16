Профсоюз Ford из Европы поможет заводу в Ленобласти с участием в переговорах о его судьбе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Европейский профсоюз Industrial, представители которого входят в производственный совет компании Ford, поможет представителям завода компании во Всеволожске Ленинградской области принять участие в переговорах о его судьбе, которые ведет автокорпорация с Минпромторгом РФ. Об этом ТАСС сообщил председатель первичной профсоюзной организации Ford во Всеволожске Михаил Сергеев по итогам встречи с европейскими коллегами и руководством второго по численности профсоюза в РФ - Конфедерации труда России (КТР).

Ранее глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг заявил о планируемой реорганизации бизнеса в Европе, которая предусматривает сокращение тысяч рабочих мест. Совместное предприятие Ford Sollers 5 марта сообщило, что рассматривает несколько вариантов реструктуризации бизнеса в РФ. Решение о реорганизации завода во Всеволожске будет принято во втором квартале 2019 года, сообщали в пресс-службе компании.

"Мы пришли к консолидированному решению со всеми, кто был на встрече (европейский профсоюз и КТР). Они обещали нам всемерную поддержку, они выработали общее стратегическое направление. Главная цель - участие в переговорах, чтобы мы стали полноценной стороной в них. Речь о том, что сейчас глобальный Ford и СП Ford Sollers уже ведут с Минпромторгом РФ переговоры. Их суть мы пока не знаем. Европейские коллеги пообещали нам в самом ближайшем времени разобраться в этом вопросе и информировать нас об этом", - сказал Сергеев.

Как ранее сообщал Сергеев, предложения профсоюза по сохранению завода во Всеволожске включают удешевление выпуска модели Ford Focus, чтобы сделать ее более конкурентоспособной на российском рынке. Он добавлял, что в течение 1-2 лет можно рассмотреть возможность сборки на мощностях завода во Всеволожске китайского кроссовера или модели Ford Transit Connect, которая выпускается в Турции. Кроме того, предложения профсоюза включают реструктуризацию управления заводом в части урезания привилегий.

Как ранее сообщалось, продажи автомобилей Ford Mondeo и Ford Focus, которые выпускаются на заводе во Всеволожске, в 2018 году снизились к уровню 2017 года на 21,9% и 4,6% соответственно - до 2203 машин и 14388 авто.

Совместное предприятие Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприятие выпускает модели Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford Ecosport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге (Татарстан).