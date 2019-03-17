Генсек ОПЕК заявил об улучшении уровня исполнения сделки по сокращению нефтедобычи

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти в феврале улучшили уровень исполнения сделки по сравнению с январем, сообщил в воскресенье журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Россия и ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти. Какой будет сделка в новых реалиях

"Исполнение сделки продолжает улучшаться по сравнению с январем", - сказал он, отвечая на вопрос о достигнутом в феврале уровне выполнения соглашения.

Баркиндо отметил, что конкретные цифры об уровне исполнения сделки будут озвучены по итогам заседания министерского мониторингового комитета, которое состоится в понедельник, 18 марта.

В Баку сегодня проходит заседание технического комитета ОПЕК+.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сегодня сообщило, что уровень исполнения сделки странами - участницами соглашения ОПЕК+ в феврале составил 89%.

В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а страны, не входящие в картель, - на 400 тыс. баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.

В новость были внесены изменения (12:30 мск) — добавлены подробности