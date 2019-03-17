Министр нефтяной промышленности Венесуэлы проведет переговоры с Новаком в Баку

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо планирует провести двусторонние переговоры с главой Минэнерго РФ Александром Новаком в воскресенье в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах предстоящей встречи.

"Да, мы встретимся с ним также. Сейчас я должен идти на встречу с генсеком [ОПЕК Мухаммедом] Баркиндо", - сказал Кеведо. Между тем он не ответил на вопрос о том, когда посетит Москву для открытия представительства государственной нефтяной компании PDVSA. "Мне очень надо приехать в Москву", - лишь отметил он.

Первое в этом году заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 18 марта в Баку.

В состав мониторингового комитета входят министры шести стран - России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана. Комитет рассматривает сценарии развития рынка и на основе этого анализа выносит рекомендации странам ОПЕК+ о необходимых действиях.

Работу комитета подкрепляет технический мониторинговый комитет, который и представляет министрам текущий анализ рынка и варианты его развития при реализации того или иного сценария. Как сообщало агентство Bloomberg, в феврале уровень исполнения сделки составил 89%, тогда как в январе - 83%. Официально показатель будет озвучен в понедельник.