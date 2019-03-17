"Лукойл" и "Казмунайгаз" в течение года приступят к разведке на блоке Женис на Каспии

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. "Лукойл" и "Казмунайгаз" создали совместное предприятие для освоения блока Женис на шельфе Каспийского моря, в течение года приступят к геологоразведке, сообщил в воскресенье журналистам глава минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

"В этом году", - сказал он, отвечая на вопрос, когда компании планируют приступить к геологоразведке на блоке.

По его словам, "Казмунайгаз" и "Лукойл" уже провели прямые переговоры, они должны заплатить бонус и заключить контракт на недропользование.

Бозумбаев также отметил, что обсуждается участие "Лукойла" в освоении еще одного блока в Каспийском море и рассчитывает, что документы по нему будут подписаны в течение первого полугодия 2019 года.

Ранее сообщалось, что в феврале стороны подписали протокол прямых переговоров по проекту Женис на предоставление права недропользования на разведку и добычу углеводородов в рамках совместной деятельности на морском участке Женис казахстанского сектора Каспийского моря.

В рамках проведенных совместных переговоров были достигнуты такие договоренности в пользу республики, как выплата подписного бонуса и обязательства недропользователя по доле высокого местного содержания в кадрах (50% руководители, 80% руководители структурных подразделений, 90% по специалистам, 100% - квалифицированные рабочие), а также в работах и услугах не менее 50%.

5 июня 2018 года между КМГ и "Лукойлом" заключено соглашение о принципах по проекту Женис, согласно которому закреплены основные условия совместной разведки. 30 ноября 2018 года между компаниями подписано соглашение о совместной деятельности и соглашение о финансировании.

Блок Женис

Блок Женис расположен в казахстанском секторе Каспийского моря на глубине 75-100 м. Расстояние до берега составляет 80 км, до порта Актау (Казахстан) - 180 км. Площадь лицензионного участка - 6848 кв. км.