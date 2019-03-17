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Кудрин: США ослабнут в экономическом плане, но не в ближайшие 40 лет

По мнению главы Счетной палаты, Вашингтон будет "более эгоистично себя вести на мировых рынках"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 марта. /ТАСС/. США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении около 40 лет, но рано или поздно экономика страны ослабнет. Пока этого не случилось, американцы будут проводить эгоистичную экономическую политику. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Новая сфера войны - это экономика. В конечном счете [это] все равно приведет к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать", - сказал глава Счетной палаты в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", вышедшей в эфир в воскресенье на телеканале "Россия-1".

В данный период США "будут более эгоистично себя вести на мировых рынках", также отметил Кудрин.

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